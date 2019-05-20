Д'Антони: хочу работать с «Хьюстоном» ещё как минимум три года

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони готов продолжить работу с командой, несмотря на поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» во втором раунде нынешнего плей-офф.
«Я дал понять генеральному менеджеру организации Дэрилу Мори и владельцу Тилмэну Фертита, что у меня достаточно энергии, чтобы продолжать работу. Уверен, что смогу тренировать на высшем уровне ещё как минимум три года. Я хочу привести команду к чемпионскому титулу», – цитирует Д'Антони ESPN.
68-летний Д'Антони возглавляет «Хьюстон» с 2016 года. В сезоне-2017/18 он выиграл регулярный чемпионат с рекордным в истории организации соотношением побед и поражений 65-17, а также дошёл до финала плей-офф Западной конференции, где уступил будущему чемпиону «Голден Стэйт». Срок действия его текущего контракта истекает по окончании следующего сезона.
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