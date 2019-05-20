«Олимпиакос» не явился на 1-й матч серии плей-офф с «Панатинаикосом»

Баскетбольный клуб «Олимпиакос» не явился на первый матч серии плей-офф Греческой лиги с «Панатинаикосом» и будет отправлен во второй дивизион, сообщает греческий журналист Костас Гиатангас в своём «твиттере». В итоге вместо матча «Панатинаикос» провёл двустороннюю встречу и тренировку.
Конфликт «Олимпиакоса» с лигой длится не первый месяц. «Олимпиакос» не вышел на вторую половину полуфинального матча Кубка Греции с «Панатинаикосом» в феврале из-за претензий к судейству. В дальнейшем руководство клуба заявило, что команда не будет участвовать в матчах Греческой лиги или Кубка Греции, если матч будет обслуживаться только греческими судьями. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции.
Недавно боссы клуба отправили официальный запрос в Адриатическую лигу, чтобы иметь возможность принять участие в турнире уже со следующего сезона.
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