«Олимпиакос» не явился на 1-й матч серии плей-офф с «Панатинаикосом»

Баскетбольный клуб «Олимпиакос» не явился на первый матч серии плей-офф Греческой лиги с «Панатинаикосом» и будет отправлен во второй дивизион, сообщает греческий журналист Костас Гиатангас в своём «твиттере». В итоге вместо матча «Панатинаикос» провёл двустороннюю встречу и тренировку.



Конфликт «Олимпиакоса» с лигой длится не первый месяц. «Олимпиакос» не вышел на вторую половину полуфинального матча Кубка Греции с «Панатинаикосом» в феврале из-за претензий к судейству. В дальнейшем руководство клуба заявило, что команда не будет участвовать в матчах Греческой лиги или Кубка Греции, если матч будет обслуживаться только греческими судьями. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции.



Недавно боссы клуба отправили официальный запрос в Адриатическую лигу, чтобы иметь возможность принять участие в турнире уже со следующего сезона.