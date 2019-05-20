Джонсон: последней каплей стало то, что мне не позволили уволить Уолтона

Бывший президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон объяснил решение покинуть клуб, отметив, что одной из причин стало то, что ему не позволили уволить главного тренера команды Люка Уолтона.



«Последней каплей стало то, что «Лейкерс» не позволили мне уволить Люка Уолтона. Я объяснил, в чём Уолтон хорош, а в чём нет. Я сказал, что нам нужен лучший тренер. Сперва я получил согласие обдумать этот вопрос, но в итоге мне сказали, что я не могу уволить его.



В итоге прошла встреча с Тимом Харрисом, который хотел сохранить Уолтона, потому что они друзья. В этот момент и настало время уйти. У меня не было прежней власти при принятии решений. Я сказал руководству, что работа больше не приносит мне удовольствия и я принял решение уйти», — приводит слова Мэджика Джонсона ESPN.