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Владимир Путин поздравил ЦСКА с победой в Евролиге

Владимир Путин поздравил ЦСКА с победой в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил московский ЦСКА с победой в Евролиге сезона-2018/19.

«Дорогие друзья!

Поздравляю вас и многочисленных преданных болельщиков легендарного баскетбольного клуба ЦСКА с победой и завоеванием почётного титула чемпиона Евролиги.

Вы вновь показали себя сильной, волевой, сплочённой командой, порадовали любителей баскетбола интересной, захватывающей игрой, сделали финал Евролиги-2019 ярким и зрелищным, настоящим спортивным праздником.

Самые добрые слова – вашим наставникам, специалистам, всем, кто помогает вам добиваться высоких результатов, поддерживает на пути к успеху.

Желаю новых достижений и всего наилучшего», — гласит заявление, опубликованное на официальном сайте Президента России.

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