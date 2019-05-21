Владимир Путин поздравил ЦСКА с победой в Евролиге

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил московский ЦСКА с победой в Евролиге сезона-2018/19.



«Дорогие друзья!



Поздравляю вас и многочисленных преданных болельщиков легендарного баскетбольного клуба ЦСКА с победой и завоеванием почётного титула чемпиона Евролиги.



Вы вновь показали себя сильной, волевой, сплочённой командой, порадовали любителей баскетбола интересной, захватывающей игрой, сделали финал Евролиги-2019 ярким и зрелищным, настоящим спортивным праздником.



Самые добрые слова – вашим наставникам, специалистам, всем, кто помогает вам добиваться высоких результатов, поддерживает на пути к успеху.



Желаю новых достижений и всего наилучшего», — гласит заявление, опубликованное на официальном сайте Президента России.