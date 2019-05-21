Владимир Путин поздравил ЦСКА с победой в Евролиге
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил московский ЦСКА с победой в Евролиге сезона-2018/19.
«Дорогие друзья!
Поздравляю вас и многочисленных преданных болельщиков легендарного баскетбольного клуба ЦСКА с победой и завоеванием почётного титула чемпиона Евролиги.
Вы вновь показали себя сильной, волевой, сплочённой командой, порадовали любителей баскетбола интересной, захватывающей игрой, сделали финал Евролиги-2019 ярким и зрелищным, настоящим спортивным праздником.
Самые добрые слова – вашим наставникам, специалистам, всем, кто помогает вам добиваться высоких результатов, поддерживает на пути к успеху.
Желаю новых достижений и всего наилучшего», — гласит заявление, опубликованное на официальном сайте Президента России.
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