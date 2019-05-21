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«Голден Стэйт» вышел в финал, победив «Портленд» — 4-0 в серии

«Голден Стэйт» вышел в финал, победив «Портленд» — 4-0 в серии
Баскетбол / НБА 0

В четвёртом матче финальной серии плей-офф Западной конференции «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил со счётом 117:119 ОТ (35:36, 34:29, 26:22, 16:24, 6:8).

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 37 очков, отдал 11 передач и совершил 13 подборов. Трипл-даблом в составе победителей также отметился форвард Дрэймонд Грин (18 очков, 14 подборов, 11 передач). В активе Кевона Луни 12 очков и 14 подборов.

Дабл-даблом в составе «Портленда» отметился форвард Мейерс Леонард (30 очков, 12 подборов). 28 очков набрал Дэмьен Лиллард, 26 — у Си Джей Макколлума.

«Голден Стэйт» одержал победу в серии и вышел в финал плей-офф НБА, в котором сыграет с победителем противостояния «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (2-1).

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
21 мая 2019, вторник. 04:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
117 : 119
ОТ (35:36, 34:29, 26:22, 16:24, 6:8)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Портленд Трэйл Блэйзерс: Леонард - 30, Лиллард - 28, Макколлум - 26, Коллинс - 10, Худ - 7, Кантер - 6, Харклесс - 5, Тёрнер - 4, Карри - 1, Амину, Лейман, Лябисье, Саймонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Грин - 18, Томпсон - 17, Луни - 12, Маккинни - 12, Ливингстон - 8, Белл - 7, Кук - 4, Богут - 4, Эванс, Джонс, Йеребко
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