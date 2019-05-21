«Голден Стэйт» вышел в финал, победив «Портленд» — 4-0 в серии

В четвёртом матче финальной серии плей-офф Западной конференции «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил со счётом 117:119 ОТ (35:36, 34:29, 26:22, 16:24, 6:8).
Главным героем встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 37 очков, отдал 11 передач и совершил 13 подборов. Трипл-даблом в составе победителей также отметился форвард Дрэймонд Грин (18 очков, 14 подборов, 11 передач). В активе Кевона Луни 12 очков и 14 подборов.
Дабл-даблом в составе «Портленда» отметился форвард Мейерс Леонард (30 очков, 12 подборов). 28 очков набрал Дэмьен Лиллард, 26 — у Си Джей Макколлума.
«Голден Стэйт» одержал победу в серии и вышел в финал плей-офф НБА, в котором сыграет с победителем противостояния «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (2-1).
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