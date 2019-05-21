Карри и Грин — первые одноклубники, оформившие по трипл-даблу в игре плей-офф
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и Дрэймонд Грин стали первыми партнёрами по команде, оформившими по трипл-даблу в одном матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
«Голден Стэйт» одержал победу в четвёртом матче финальной серии Западной конференции с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Портленде на арене «Мода-центр» и завершилась в овертайме со счётом 117:119 (0-4).
Карри за 47 минут набрал 37 очков, собрал 13 подборов, отдал 11 результативных передач и совершил 1 перехват. Грин записал в актив 18 очков, 14 подборов, 11 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота за 43 минуты.
В финале плей-офф НБА калифорнийский клуб встретится с победителем серии «Милуоки» — «Торонто» (2-1).
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