Лиллард в межсезонье подпишет контракт с «Портлендом» на $ 191 млн
Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард в межсезонье подпишет с командой из Орегона новый контракт, сообщает Yahoo Sports. Действующее соглашение игрока с «Портлендом» рассчитано ещё на два сезона, за которые баскетболист заработает около $ 62 млн. Новый контракт будет рассчитан на 4 года, таким образом, в общей сложности Лиллард свяжет себя с «Блэйзерс» на 6 лет. За это время он заработает $ 191 млн. К моменту истечения соглашения ему уже исполнится 34 года.
Лиллард всю профессиональную карьеру провёл в «Портленде» и защищает цвета орегонского коллектива с 2012 года. В завершившемся регулярном чемпионате он принял участие в 80 матчах, набирая в них 25,8 очка, совершая 6,9 передачи и собирая 4,6 подбора в среднем.
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