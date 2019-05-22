Данк Адетокунбо и передача Леонарда — в видеообзоре матча «Торонто» — «Милуоки»
В четвёртом матче финала плей-офф НБА Восточной конференции «Торонто Рэпторс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась в пользу канадцев — 120:102, 2-2.
Форвард «Торонто» Кавай Леонард записал в актив 19 очков, 7 подборов, 4 перехвата, 2 блок-шота и 1 результативную передачу. Центровой Серж Ибака собрал коллекцию из 17 очков, 13 подборов, 2 передач и 1 перехвата. Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо набрал 25 очков, собрал 10 подборов, отдал 5 результативных передач, а также совершил 3 блока и 1 перехват.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Пятый матч «Бакс» и «Рэпторс» проведу в Милуоки на арене «Файсерв-форум». Встреча состоится 24 мая и начнётся в 3:30 мск.
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