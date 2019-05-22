К. Леонард: у «Торонто» есть шанс войти в историю

Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард признался, что не переживает из-за небольшого повреждения, полученного в третьем матче финала плей-офф НБА Восточной конференции с «Милуоки Бакс». Канадский клуб снова обыграл соперника в четвёртой встрече и сравнял счёт в серии — 120:102, 2-2.

«Чувствую себя хорошо. Буду продолжать идти и сражаться. У нас есть шанс войти в историю. Не может быть никаких оправданий. Мы играем в баскетбол. Нам удалось одержать победу в этом матче», — приводит слова Леонарда журналист TSN Sports Джош Левенберг на своей странице в «Твиттере».

В четвёртой игре Кавай за 34 минуты набрал 19 очков, собрал 7 подборов, совершал 4 перехвата и 2 блок-шота, а также отдал 1 результативную передачу.

Следующую встречу «Бакс» и «Рэпторс» проведу в Милуоки на арене «Файсерв-форум». Матч состоится 24 мая и начнётся в 3:30 мск.