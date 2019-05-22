Джеймс не заинтересован в уходе из «Лейкерс»

Журналист The Athletic Джо Вардон считает, что форвард Леброн Джеймс в ближайшее время не покинет «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Буду сильно шокирован, если в какой-то момент до завершения карьеры Леброн захочет играть где-то в другом месте, пока его сын учится в старшей школе в Большом Лос-Анджелесе. Он хочет, чтобы всё сработало», — приводит слова Вардона Clutch Points со ссылкой на подкаст Tampering.

Джеймс перешёл в «Лейкерс» в июле 2018 года, заключив с калифорнийским клубом четырёхлетнее соглашение на сумму $ 154 млн. Звёздный форвард сможет стать неограниченно свободным агентом после окончания сезона-2020/21.

«Лос-Анджелес» завершил минувшую кампанию на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата калифорнийцы одержали 37 побед и потерпели 45 поражений.