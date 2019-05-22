Неудачи «Лейкерс» и прыжок Уэйда — в подборке самых смешных моментов сезона НБА

Легендарный центровой Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил представил новый выпуск передачи Shaqtin' a Fool, в который вошли самые смешные моменты сезона-2018/19.

В ролике представлены неудачи игроков «Лос-Анджелес Лейкерс», падение ветерана «Майами Хит» Дуэйна Уэйда после прыжка, действия форварда «Хьюстон Рокетс» Пи-Джей Такера, а также защита в исполнении баскетболистов «Детройт Пистонс».

Видео доступно на странице Shaqtin' a Fool в «Твиттере».

Первым участником финала нынешнего розыгрыша плей-офф стал «Голден Стэйт Уорриорз», выигравший серию у «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 4-0. Соперником команды из Окленда станет победитель противостояния «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (2-2).