Неудачи «Лейкерс» и прыжок Уэйда — в подборке самых смешных моментов сезона НБА
Легендарный центровой Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил представил новый выпуск передачи Shaqtin' a Fool, в который вошли самые смешные моменты сезона-2018/19.
В ролике представлены неудачи игроков «Лос-Анджелес Лейкерс», падение ветерана «Майами Хит» Дуэйна Уэйда после прыжка, действия форварда «Хьюстон Рокетс» Пи-Джей Такера, а также защита в исполнении баскетболистов «Детройт Пистонс».
Видео доступно на странице Shaqtin' a Fool в «Твиттере».
Первым участником финала нынешнего розыгрыша плей-офф стал «Голден Стэйт Уорриорз», выигравший серию у «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 4-0. Соперником команды из Окленда станет победитель противостояния «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (2-2).
Джеймс не заинтересован в уходе из «Лейкерс»
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