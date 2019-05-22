Тимма: УНИКС силён как команда

Баскетболист«Химок» Янис Тимма поделился ожиданиями от предстоящей серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.
«УНИКС не ассоциируется у меня с каким-то конкретным игроком, они сильны именно как команда. У Прифтиса есть целый ряд опытных исполнителей, способных взять игру на себя. Казанцы показали это в предыдущей серии, не оставив никаких шансов крепкому «Калеву». В играх с эстонцами классные матчи провели Макколлум, Ндур, Локетт, Понкрашов, Морган. Мы хорошо изучили баскетболистов УНИКСа за эти дни, поэтому готовы к серии. Уверен, всех ждут очень интересные матчи, сложно предсказать, как они сложатся», — приводят слова Тиммы «Известия».
Первый матч серии УНИКС — «Химки» состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 20:30 мск.
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