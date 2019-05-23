Мозгов: последнее, о чём я сейчас думаю, так это о новом контракте

Российский центровой «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов рассказал о прошедшем сезоне и планах выступления за сборную.
«Первый сезон, по ходу которого я не провёл ни одного матча? К сожалению, да. Как себя ощущал? Да просто кошмарно! Я же спортсмен, я хочу играть. Хочу помогать команде выигрывать. Но из-за травмы ноги просто не мог этого сделать. Пришлось перенести операцию на колене, затем шёл длительный восстановительный процесс. И он до сих пор не закончен. Да, я давно тренируюсь. Но – один на один с кольцом. Делаю упражнения с мячом, работаю над физической формой. Следую всем рекомендациям врачей. Моя главная цель – как можно быстрее вернуться на площадку.
Реально ли увидеть меня в сборной на ЧМ? Я очень на это надеюсь! Мы отобрались на этот турнир впервые с 2010 года. Конечно, я хочу помочь команде. И делаю всё возможное, чтобы восстановиться и начать подготовку с первых дней сборов.
Последнее, о чём я сейчас думаю, так это о новом контракте. Сейчас важнее здоровье. И я сосредоточен на том, чтобы скорее залечить травму, забыть о боли в ноге, начать нормально играть, не отвлекаясь на колено… Надо вернуться на паркет и быстро набрать форму. Остальное приложится», — приводит слова Мозгова пресс-служба «Химок».
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