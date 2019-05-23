Владелец «Кливленда»: ставка на Джеймса сработала, мы стали чемпионами

Владелец «Кливленд Кавальерс» Дэн Гилберт поделился мнением о четырёхлетнем периоде, когда в команду вернулся форвард Леброн Джеймс.
«Когда Джеймс выступал за «Кливленд», мы были ограничены по времени его контрактом и возрастом. Нам нужно было любой ценой побеждать прямо сейчас. В клубе всё вращалось вокруг Леброна. Несмотря на всё давление, это сработало. Мы стали чемпионами.
Неопределённость во время последнего сезона с Джеймсом? Когда кто-то ничего не говорит, нужно хотя бы предположить, что это может случиться. На этот раз мы были лучше подготовлены к его уходу», — приводит слова Гилберта Cleveland Plain Dealer.
Вместе с Леброном «Кливленд» в течение четырёх сезонов четыре раза участвовал в финале плей-офф НБА. Во всех случаях соперником команды из Огайо был «Голден Стэйт Уорриорз», завоевавший за этот период три титула.
В 2018 году Джеймс покинул «Кавальерс» и подписал четырёхлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».
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