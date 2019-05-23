Владелец «Кливленда» — об обмене Ирвинга: мы могли остаться ни с чем

Владелец «Кливленд Кавальерс» Дэн Гилберт рассказал об обмене разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Бостон Селтикс» в 2017 году.

«Должны были обменять Ирвинга тогда, когда мы это и сделали. Какой команде он был бы нужен с одним годом по контракту? При таких обстоятельствах невозможно получить много активов.

Агент Кайри сообщил нам, что ему будет проведена операция на колене, если мы его не обменяем. Была вероятность, что он пропустит большую часть сезона. Это оказалось правдой.

Думаю, Ирвинг покинет «Бостон». Мы могли остаться ни с чем. Оглядываясь назад, могу сказать, что в этом обмене мы сделали всё отлично», — приводит слова Гилберта Cleveland Plain Dealer.

«Кливленд» получил за Кайри разыгрывающего Айзею Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича, пик первого раунда драфта 2018 года («Кавальерс» выбрали под восьмым номером разыгрывающего Коллина Секстона), а также право выбора во втором раунде драфта 2020 года.