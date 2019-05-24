Карри и Харден — в первой символической пятёрке сезона, Леброн — в третьей

Пресс-служба НБА огласила составы трёх символических пятёрок уходящего сезона. В первую сборную вошли защитники Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс), форварды Яннис Адетокунбо (»Милуоки Бакс") и Пол Джордж («Оклахома-Сити Тандер»), а также центровой Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

Во вторую символическую пятёрку вошли защитники Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс»), форварды Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз») и Кавай Леонард («Торонто Рэпторс») и центровой Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс попал лишь в третью символическую пятёрку. Кроме него в неё вошли защитники Кемба Уокер («Шарлотт Хорнетс») и Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»), форвард Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс») и центровой Руди Гобер («Юта Джаз»).

Соответствующая информация также доступна на официальной странице НБА в «Твиттере».