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«Торонто» третий раз кряду победил «Милуоки» и повёл 3-2 в финале Востока

«Торонто» третий раз кряду победил «Милуоки» и повёл 3-2 в финале Востока
Баскетбол / НБА 0

В пятом матче финала Восточной конференции НБА «Торонто Рэпторс» на выезде взял верх над «Милуоки Бакс» — 105:99. Первую четверть «олени» выиграли со счётом 32:22, но затем канадская команда была сильнее.

Самым результативным игроком встречи стал форвард канадской команды Кавай Леонард, набравший 35 очков. Он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги и 8 из 9 с линии штрафных. 21 балл на счету Фреда Ванвлита (7 из 9 из-за дуги). Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов.

В составе «Милуоки» 24 очка на счету Янниса Адетокунбо, 20 – у Эрика Бледсо, 18 – у Малкольма Брогдона (11 подборов), 16 – у Брука Лопеса.

Следующий матч состоится в Торонто 26 мая, начало – в 3:30 мск. Победитель противостояния сыграет в финале НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
24 мая 2019, пятница. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
99 : 105
(32:22, 17:24, 26:26, 24:33)
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Бледсо - 20, Брогдон - 18, Лопес - 16, Хилл - 12, Миддлтон - 6, Коннотон - 3, Уилсон, Фрейзер, Снелл, Браун, Миротич, Ильясова
Торонто Рэпторс: Леонард - 35, Ванвлит - 21, Лоури - 17, Сиакам - 14, Пауэлл - 8, Ибака - 6, Марк Газоль - 4, Миллер, Грин, Морлэнд, Лин, Микс, Буше
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