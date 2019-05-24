Впервые в сезоне «Милуоки» проиграл три матча подряд

В пятом матче финала Восточной конференции НБА «Торонто Рэпторс» на выезде взял верх над «Милуоки Бакс» — 105:99. Впервые в сезоне «олени» проиграли три встречи кряду. В начале марта они сначала уступили «Юте Джаз», затем — «Финикс Санз». «Бакс» вели в серии 2-0, но затем проиграли три матча.
Следующий матч состоится в Торонто 26 мая, начало – в 3:30 мск. Победитель противостояния сыграет в финале НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».
Самым результативным игроком встречи стал форвард канадской команды Кавай Леонард, набравший 35 очков. Он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги и 8 из 9 с линии штрафных. 21 балл на счету Фреда Ванвлита (7 из 9 из-за дуги). Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов.
В составе «Милуоки» 24 очка на счету Янниса Адетокунбо, 20 – у Эрика Бледсо, 18 – у Малкольма Брогдона (11 подборов), 16 – у Брука Лопеса.
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