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«Голден Стэйт» начнёт финал без Дюранта и Казинса

«Голден Стэйт» начнёт финал без Дюранта и Казинса
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» начнёт финальную серию плей-офф НБА без лёгкого форварда Кевина Дюранта и центрового Демаркуса Казинса, сообщает официальный сайт организации. Оба они продолжают восстанавливаться после травм.

Дюранту ещё не разрешили полноценно тренироваться после растяжения икроножной мышцы, которое он получил в пятом матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс». Ожидается, что он вернётся в строй по ходу финала.

Казинс также может выйти на площадку в решающей серии, хотя изначально предполагалось, что он выбыл до конца сезона из-за разрыва четырёхглавой мышцы бедра. Центровой уже начал тренироваться с командой.

Соперником «Голден Стэйт» по финалу станет победитель серии между «Милуоки Бакс» и «Торонто Рэпторс».

Дюрант пока не знает, за какую команду будет выступать в следующем сезоне
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