Л. Джеймс повторил рекорд по продолжительности серии попаданий в сборные сезона
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, будучи включён в третью символическую пятёрку НБА сезона-2018/19, продлил серию попаданий в сборные чемпионата до 15 лет. Таким образом, он повторил рекорд лиги по этому показателю, которым до этого совместно владели Карим Абдул-Джаббар, Тим Данкан и Коби Брайант.
При этом 34-летний Джеймс 12 раз избирался в первую пятёрку, дважды – во вторую и один раз – в третью. Он впервые попал в сборную сезона в качестве игрока «Лейкерс», а до этого был удостоен подобной чести, выступая за «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит».
Единственный раз форвард оказывался вне символических пятёрок сезона в дебютном чемпионате-2003/04. Тогда он был признан лучшим новичком НБА.
Леброн Джеймс впервые за 12 лет не попал в первую символическую сборную сезона
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