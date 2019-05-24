Нёрс: в чём секрет успеха «Торонто»? Мы всегда гнём свою линию
Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс после пятого матча финала плей-офф Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» рассказал, что помогло его команде переломить ход противостояния после двух стартовых поражений.
«В чём секрет нашего успеха? Возможно, это не самый эффектный ответ, но с первого дня тренировочного лагеря мы гнём свою линию. Провалили игру в предсезонке? Забыли об этом. Красиво победили «Голден Стэйт» в гостях? Та же реакция. Ужасно действовали в Сан-Антонио? Продолжаем в своём ритме.
Мы следовали этому принципу весь сезон. Упорно держали свой курс», – приводит слова Нёрса ESPN.
Встреча завершилась выездной победой «Торонто» со счётом 105:99. После неё «Рэпторс» ведут в серии до четырёх побед 3-2.
«Торонто» третий раз кряду победил «Милуоки» и повёл 3-2 в финале Востока
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