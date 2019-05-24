К. Томпсон: пять выходов в финал кряду значат больше, чем место в сборной сезона

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон не смог скрыть разочарование от того, что его не включили ни в одну символическую сборную сезона НБА.



«Уже известно, что я не попал? Ну и ладно. Ничего не имею против тех, кто там оказался, но пять выходов в финал подряд значат побольше, чем пару попаданий в одну из символических пятёрок. Моё достижение ближе к сборной всех времён. И вообще, я предпочту чемпионский титул месту в третьей пятёрке сезона. Так что всё в порядке», – цитирует Томпсона ESPN.



Если бы Томпсон попал в одну из символических сборных нынешнего сезона, то имел бы право заключить с «Голден Стэйт» новый пятилетний контракт на $ 221 млн. Теперь же он может претендовать только на $ 191 млн за пять лет.



Ранее защитник дважды избирался в третью пятёрку в сезонах-2014/15 и 2015/16.

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