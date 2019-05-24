Рейнольдс дисквалифицирован на три матча Единой Лиги ВТБ

Центровой «Зенита» Джален Рейнольдс дисквалифицирован за дисциплинарное нарушение Регламента Чемпионата Единой лиги ВТБ на три матча, сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга. Кроме этого, в соответствии со статьёй 68.2.1 регламента баскетбольный клуб «Зенит» оштрафован на 50 000 рублей.

«Излишней эмоциональности Джалена Рейнольдса и клуб, и тренерский штаб уделяли особое внимание, отдельно с игроком велась работа к плей-офф. К сожалению, Джален нарушил наши договорённости и подвёл команду. Значит, докажем, что мы не команда одного игрока», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

Таким образом, американец рискует пропустить всю полуфинальную серию Единой лиги ВТБ с ЦСКА. В первом матче с «армейцами» Джален стал самым результативным в составе команды, набрав 14 баллов.