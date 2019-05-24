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Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» обыграть УНИКС, счёт в серии 1-1

Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» обыграть УНИКС, счёт в серии 1-1
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Казани завершился второй поединок полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в которой за путёвку в финал борются УНИКС и «Химки».

Первая половина матча прошла в упорной борьбе, небольшое преимущество в ней было у «Химок» — 48:47. В третьей четверти подопечным Куртинайтиса удалось прибавить и оформить небольшой рывок., благодаря чему преимущество команды из Московской области выросло до 7 очков — 78:71. В заключительном игровом отрезке «Химкам» удалось удержать лидерство и оформить победу — 103:98.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 передач. У УНИКСа 23 очка записал в актив Эрик Макколлум.

Таким образом, счёт в полуфинальной серии стал 1-1.

Единая лига ВТБ
24 мая 2019, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
98 : 103
(23:21, 24:27, 25:31, 26:24)
Химки
Химки, Россия
УНИКС: Макколум - 23, Смит - 20, Эджим - 18, Морган - 16, Колесников - 9, Понкрашов - 5, Локкетт - 3, Ндур - 2, Кощеев - 2, Сергеев, Клименко, Шелекето
Химки: Швед - 25, Зубков - 14, Томас - 13, Микки - 13, Крокер - 12, Тимма - 10, Дженкинс - 10, Зайцев - 3, Моня - 3, Вяльцев, Губанов, Барашков
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