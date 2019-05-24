Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» обыграть УНИКС, счёт в серии 1-1

В Казани завершился второй поединок полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в которой за путёвку в финал борются УНИКС и «Химки».

Первая половина матча прошла в упорной борьбе, небольшое преимущество в ней было у «Химок» — 48:47. В третьей четверти подопечным Куртинайтиса удалось прибавить и оформить небольшой рывок., благодаря чему преимущество команды из Московской области выросло до 7 очков — 78:71. В заключительном игровом отрезке «Химкам» удалось удержать лидерство и оформить победу — 103:98.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 передач. У УНИКСа 23 очка записал в актив Эрик Макколлум.

Таким образом, счёт в полуфинальной серии стал 1-1.