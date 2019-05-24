Ндур — лучший защищающийся игрок Единой лиги ВТБ сезона-2018/19

Руководство Единой лиги ВТБ определило лучшего защищающегося игрока завершающегося сезона. Им стал форвард УНИКСа Моррис Ндур, сообщает официальный сайт турнира.
В регулярном чемпионате Морис Ндур провёл 16 матчей, набирая 11,1 очка, совершая 4,4 подбора и 0,9 перехвата при 13,3 балла за эффективность действий. Форвард был лучшим в УНИКСе по блок-шотам (1,2), а казанская команда стала лучшей по игре в обороне, пропуская в регулярном первенстве в среднем 74,8 очка за матч.
Лучшие оборонительные моменты в исполнении Ндура в ходе регулярного чемпионата можно посмотреть на официальном канале Единой лиги ВТБ в YouTube.
26-летний сенегалец защищает цвета УНИКСа с 2017 года. Напомним, до переезда в Россию он выступал в США и даже провёл 31 поединок в составе «Нью-Йорк Никс».
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