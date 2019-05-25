Члены правительства поздравили ЦСКА с победой в Евролиге в Доме приёмов

24 мая баскетболисты и тренерский штаб ЦСКА побывал в Доме приёмов. Там у «армейцев» прошла встреча с представителями правительства Российской Федерации, которые поздравляли команду с победой в Евролиге.

«Вся наша страна болела за вас. Ваша победа принесла всем болельщикам ЦСКА, всем российским болельщикам огромную радость. Потому от лица Правительства хочу сказать вам всем огромное спасибо», — приводит слова вице-премьера Ольги Голодец официальный сайт ЦСКА.

«В этом непростом сезоне путь к «Финалу четырёх» не был выстелен ковровой дорожкой. Пришлось потрудиться и в «регулярке», и в плей-офф, доказать, что у вас есть не только мастерство, но и характер. Этот характер прекрасно сработал в полуфинале и финале. Мне кажется, в этом сезоне профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА доказал, что и игроки, и тренерский штаб, и менеджмент, и офис клуба сработали как единое целое. На пути к главной цели вопреки многим прогнозам вы добились очень красивого, волевого результата – о чём, кстати, было сказано в поздравительной телеграмме президента.

Вас многие поздравляли – друзья, жёны, подруги, дети… В этом году я не смог поехать в Виторию, работал в Москве, и на мою долю выпало очень много звонков – из Кремля, Правительства Российской Федерации, обеих палат Парламента. Например, министр по экономическому развитию наблюдал ваш полуфинал с «Реалом» в Восточной Сибири в четыре утра по местному времени – разница в часовых поясах не помешала поболеть. Так что хочу заверить, что многие люди болеют, переживают за вас, поздравляют и желают дальнейших успехов. Так держать", — заявил спец. представитель президента Сергей Иванов.

Фото с мероприятия можно посмотреть на официальной странице ЦСКА в «Твиттере».