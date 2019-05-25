Члены правительства поздравили ЦСКА с победой в Евролиге в Доме приёмов

24 мая баскетболисты и тренерский штаб ЦСКА побывал в Доме приёмов. Там у «армейцев» прошла встреча с представителями правительства Российской Федерации, которые поздравляли команду с победой в Евролиге.
«Вся наша страна болела за вас. Ваша победа принесла всем болельщикам ЦСКА, всем российским болельщикам огромную радость. Потому от лица Правительства хочу сказать вам всем огромное спасибо», — приводит слова вице-премьера Ольги Голодец официальный сайт ЦСКА.
«В этом непростом сезоне путь к «Финалу четырёх» не был выстелен ковровой дорожкой. Пришлось потрудиться и в «регулярке», и в плей-офф, доказать, что у вас есть не только мастерство, но и характер. Этот характер прекрасно сработал в полуфинале и финале. Мне кажется, в этом сезоне профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА доказал, что и игроки, и тренерский штаб, и менеджмент, и офис клуба сработали как единое целое. На пути к главной цели вопреки многим прогнозам вы добились очень красивого, волевого результата – о чём, кстати, было сказано в поздравительной телеграмме президента.
Вас многие поздравляли – друзья, жёны, подруги, дети… В этом году я не смог поехать в Виторию, работал в Москве, и на мою долю выпало очень много звонков – из Кремля, Правительства Российской Федерации, обеих палат Парламента. Например, министр по экономическому развитию наблюдал ваш полуфинал с «Реалом» в Восточной Сибири в четыре утра по местному времени – разница в часовых поясах не помешала поболеть. Так что хочу заверить, что многие люди болеют, переживают за вас, поздравляют и желают дальнейших успехов. Так держать", — заявил спец. представитель президента Сергей Иванов.
Фото с мероприятия можно посмотреть на официальной странице ЦСКА в «Твиттере».
- 25 мая 2019
-
00:39
- 24 мая 2019
-
23:33
-
22:15
-
21:39
-
20:59
-
19:28
-
18:48
-
17:26
-
16:13
-
14:53
-
14:15
-
12:56
-
12:43
-
12:24
-
12:01
-
11:47
-
11:36
-
11:11
-
10:56
-
10:44
-
09:41
-
09:28
-
09:08
-
06:20
-
06:05
-
02:55
-
00:28
- 23 мая 2019
-
23:19
-
22:19
-
22:07
-
21:31
-
20:34
-
19:20
-
18:08
-
17:11