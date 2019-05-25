Др. Грин: отсутствие Джеймса в финале плей-офф НБА — это очень странно

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением об отсутствии лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в предстоящей финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Это просто странно. Говорю больше как болельщик: «Чёрт, Брона там не будет». Это очень странно. Всегда приятно сыграть против столь талантливого баскетболиста», — приводит слова Грина Bleacher Report.

Джеймс участвовал в последних восьми финалах НБА. С 2011 по 2014 год звёздный форвард доходил до главной серии сезона вместе с «Майами Хит», а с 2015 по 2018 год — с «Кливленд Кавальерс». За это время Леброн три раза становился чемпионом.

В финале плей-офф «Уорриорз» сыграют с победителем противостояния «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (2-3).