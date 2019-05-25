19 очков Клайберна помогли ЦСКА победить «Зенит», счёт в серии — 2-0
В Москве завершился второй матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Встреча прошла в конкурентной борьбе. Первая половина осталась за хозяевами — 39:33. Но в третьей четверти команда с берегов Невы сумела прибавить и вышла вперёд — 59:58.
Заключительный игровой отрезок прошёл в крайне напряжённой борьбе. Последнее владение, при счёте 83:81, было у «Зенита». Галь Мекель не смог реализовать в проходе двухочковый, попав под блок-шот Кайла Хайнса. В оставшуюся секунду с небольшим «Зенит» не сумел забросить в кольцо и уступил в серии во второй раз — 81:83.
Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. У «Зенита» 14 очков в актив записал Коди Миллер-Макинтайр.
Единая лига ВТБ
25 мая 2019, суббота. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
83 : 81
(18:18, 21:15, 19:26, 25:22)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Клайберн - 19, Антонов - 11, Курбанов - 11, де Коло - 10, Хэкетт - 10, Хайнс - 10, Воронцевич - 4, Хиггинс - 4, Хантер - 3, Ухов - 1, Боломбой, Хоменко
Зенит: Миллер-Макинтайр - 14, Арманд - 12, Пушков - 12, Валиев - 10, Карасёв - 9, Воронов - 8, Мекель - 7, Симонович - 5, Ютофф - 4, Балашов, Трушкин, Скрабб
- 25 мая 2019
-
21:27
-
20:50
-
20:10
-
18:21
-
14:59
-
13:07
-
12:51
-
12:10
-
11:48
-
11:33
-
11:11
-
10:44
-
10:22
-
09:56
-
09:18
-
04:40
-
03:45
-
03:38
-
00:39
- 24 мая 2019
-
23:33
-
22:15
-
21:39
-
20:59
-
19:28
-
18:48
-
17:26
-
16:13
-
14:53
-
14:15
-
12:56
-
12:43
-
12:24
-
12:01
-
11:47
-
11:36
Партнерский контент