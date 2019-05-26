Пушков: ни у кого не было мысли, что мы не можем выступать на равных с ЦСКА

Центровой «Зенита» Антон Пушков прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (81:83) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. дав понять, что невзирая на счёт в серии не в пользу «Зенита» (0:2), команда из Санкт-Петербурга не намерена опускать руки.
«Сделали выводы после первой игры, показали совершенно другой баскетбол. После позавчерашнего матча ни у кого не было мысли, что мы не можем выступать на равных с ЦСКА. Мы приезжали сюда не в качестве туристов и выходили в полуфинал не для того, чтобы сдаваться сопернику. Сегодня была только одна цель — победить.
Хочу поблагодарить наших болельщиков, которых было прекрасно слышно сегодня. Теперь мы возвращаемся в Питер, где при своих болельщиках сделаем всё возможное, чтобы изменить положение дел. Ждём всех на трибунах во вторник», — приводит слова Пушкова официальный сайт «Зенита».
- 26 мая 2019
-
00:41
- 25 мая 2019
-
23:38
-
23:18
-
22:15
-
21:27
-
20:50
-
20:10
-
18:21
-
14:59
-
13:07
-
12:51
-
12:10
-
11:48
-
11:33
-
11:11
-
10:44
-
10:22
-
09:56
-
09:18
-
04:40
-
03:45
-
03:38
-
00:39
- 24 мая 2019
-
23:33
-
22:15
-
21:39
-
20:59
-
19:28
-
18:48
-
17:26
-
16:13
-
14:53
-
14:15
-
12:56
-
12:43