Пушков: ни у кого не было мысли, что мы не можем выступать на равных с ЦСКА

Центровой «Зенита» Антон Пушков прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (81:83) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. дав понять, что невзирая на счёт в серии не в пользу «Зенита» (0:2), команда из Санкт-Петербурга не намерена опускать руки.

«Сделали выводы после первой игры, показали совершенно другой баскетбол. После позавчерашнего матча ни у кого не было мысли, что мы не можем выступать на равных с ЦСКА. Мы приезжали сюда не в качестве туристов и выходили в полуфинал не для того, чтобы сдаваться сопернику. Сегодня была только одна цель — победить.



Хочу поблагодарить наших болельщиков, которых было прекрасно слышно сегодня. Теперь мы возвращаемся в Питер, где при своих болельщиках сделаем всё возможное, чтобы изменить положение дел. Ждём всех на трибунах во вторник», — приводит слова Пушкова официальный сайт «Зенита».