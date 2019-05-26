Болельщики празднуют выход «Торонто» в финал НБА

«Торонто Рэпторс» впервые в истории вышел в финал НБА. В шестом матче серии финала Восточной конференции «Торонто» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18). Канадский клуб одержал победу в серии со счётом 4-2.

Главным героем встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, в активе которого 27 очков, 17 подборов и 7 результативных передач. 18 очков в составе победителей набрал Паскаль Сиакам, 17 — у Кайла Лоури.

После завершения матча фанаты «Рэпторс» вышли на улицу, чтобы отпраздновать успех клуба.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Напомним, до этого высшим достижением команды был выход в финал Восточной конференции в сезоне-2015/16, где «Рэпторс» уступили «Кливленд Кавальерс» со счётом 2-4.

В финале НБА «Торонто» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Первый матч серии состоится 31 мая.

