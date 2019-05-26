Лоури: Леброн очень долго не давал мне добраться до финала

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури после шестого матча финала плей-офф Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» намекнул, что впервые выйти в финал его команде помог переход форварда Леброна Джеймса в Западную конференцию.



«Я очень долго шёл к этому этапу карьеры. В течение длительного периода выйти в финал мне не давал один парень», — приводит слова Лоури ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Торонто» со счётом 100:94. «Рэпторс» выиграли серию — 4-2 и вышли в финал. Лоури в этом матче набрал 17 очков, совершил пять подборов, отдал восемь передач и сделал перехват за 41 минуту.



Три предыдущих сезона «Торонто» неизменно уступал в плей-офф «Кливленд Кавальерс» с Джеймсом в составе.

«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА