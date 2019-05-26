Джефф Питерсон назначен ассистентом главного тренера «Бруклин Нетс»

Бывший сотрудник «Аталнты» Джефф Питерсон был назначен на роль ассистента генерального менеджера «Бруклин Нетс», сообщает ESPN. Питерсон на этой позиции заменит Траджана Лэнгдона, ранее ставшего генеральным менеджером «Нью-Орлеан Пеликанс».



Пост помощника генерального менеджера в «Бруклине» Траджан Лэнгдон занял в начале марта 2016 года. В мае 2019 года стало известно, что Лэнгдон занял пост генерального менеджера «Нью-Орлеан Пеликанс». В феврале руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» приняло решение уволить с поста генерального менеджера команды Дэлла Демпса.



В уходящем сезоне «Бруклин» впервые за четыре года пробился в плей-офф. В четвертьфинальной серии команда Аткинсона уступила «Филадельфии Сиксерс» (1-4).