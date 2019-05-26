ЦСКА проведёт сбор для юных баскетболистов

По окончании учебного года в УСК ЦСКА пройдёт серия тренировок под руководством известных специалистов для ребят, занимающихся баскетболом, сообщает официальный сайт ЦСКА. В связи с огромным количеством заявок и ограниченным количество мест в кэмпе ЦСКА был вынужден прекратить приём анкет участников.
«С 25 мая по 1 июня на домашней арене нашей команды по инициативе владельца ЦСКА состоится дневной баскетбольный кэмп для мальчиков 2004-2009 годов рождения. В программе каждого дня – двухразовые тренировки, теоретическое занятие, мастер-классы „армейских“ ветеранов, звёздных баскетболистов прошлого и настоящего.
Все расходы по участию в сборе и обеды между тренировками несёт ПБК ЦСКА. Проживание и проезд не предоставляются.
Одна из основных задач лагеря – повышение мастерства игрока с учетом его текущего уровня подготовки и амплуа под руководством всемирно известных специалистов. Индивидуальный подход к каждому участнику позволит добиться максимального результата в совершенствовании технических навыков, физической и тактической подготовки, развитию личностных качеств», — гасит заявление на официальном сайте ЦСКА.
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