Дюрант: с момента перехода в «Уорриорз» говорят, что я не стал частью коллектива

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант не согласен с тем, что команда играет лучше в его отсутствие.



«Голден Стэйт» играет лучше без меня? В чём факты? С того момента, как я перешёл в эту команду, люди говорят, что я так и не стал частью коллектива. Так было самого начала — «Уорриорз» отдельно, Кевин Дюрант отдельно. Я это понимаю и принимаю.



Но я всегда чувствовал, что клуб и партнёры по команде понимают, что именно я сделал для команды на паркете и за его пределами, чтобы стать частью коллектива, культуры и клуба. Я знаю, что дал команде, но знаю и то, что многим людям вне клуба не нравится видеть меня в составе «Уорриорз». Я это также принимаю», — приводит слова Кевина Дюранта ESPN.