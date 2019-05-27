Владелец «Кливленда» госпитализирован после сердечного приступа

Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт госпитализирован после сердечного приступа, сообщает ESPN. Подробности случившегося не сообщаются по просьбе семьи, но известно, что 57-летний Гилберт попал в больницу в пригороде Детройта, который является его родным городом.
Гилберт купил «Кливленд» в марте 2005 года. С ним команда добилась самых больших успехов в своей истории. В частности, «Кавальерс» пять раз выходили в финал и впервые стали чемпионом НБА в сезоне-2015/16.
Помимо баскетбольного «Кливленда» Гилберт также владеет командами по хоккею и американскому футболу, выступающим в низших американских профессиональных лигах. Состояние владельца «Кавальерс» оценивается в $ 7,2 млрд, а его основу составляет компания, занимающаяся ипотечным кредитованием.
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