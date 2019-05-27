Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Нёрс возглавит сборную Канады на Кубке мира–2019

Нёрс возглавит сборную Канады на Кубке мира–2019
Баскетбол / Сборные 0

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс возглавит сборную Канады на Кубке мира–2019, сообщает TSN. Он сменит на этом посту Джея Триано, под руководством которого канадцы вышли в финальную часть турнира.

Нынешний сезон стал для Нёрса дебютным в качестве наставника команды НБА. Он привёл «Торонто» ко второму месту в регулярном чемпионате с соотношением побед и поражений 58-24 и впервые вывел его в финал плей-офф.

На групповом этапе Кубке мира–2019 сборная Канады сыграет со сборными Сенегала, Литвы и Австралии. Турнир пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.

В настоящее время в НБА выступают 14 канадцев, включая атакующего защитника «Миннесота Тимбервулвз» Эндрю Уиггинса, разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Шэя Гилджеус-Александера и центрового «Майами Хит» Келли Олиника.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент