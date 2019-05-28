Тибодо: не думаю, что Адетокунбо когда-то уйдёт из «Милуоки»

Бывший главный тренер «Чикаго Буллз» и «Миннесоты Тимбервулвз» Том Тибодо считает, что форвард Яннис Адетокунбо проведёт всю карьеру в «Милуоки Бакс».

«Не думаю, что Яннис когда-то уйдёт из «Милуоки». Мне кажется, он хочет стать чемпионом в этом клубе. В прошлом году он сражался с «Бостон Селтикс» до седьмого матча, после чего показал прогресс в нынешнем сезоне. Это многое говорит об Адетокунбо, которому всего 24 года. Его влияние на победы просто феноменально», — приводит слова Тибодо Clutch Points со ссылкой на эфир телеканала ESPN.

В сезоне-2018/19 «Милуоки» стал лучшей командой по итогам регулярного чемпионата, одержав 60 побед в 82 матчах. В плей-офф команда из Висконсина дошла до финала Восточной конференции, где проиграла «Торонто Рэпторс» (2-4).