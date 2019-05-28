Итудис: игроки выступили на пределе возможностей

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы команды в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом», которая позволила «армейцам» оформить путёвку в финал турнира.
«Поздравляю свою команду с выходом в финал. Должен сказать слова огромного уважения за эту серию «Зениту», они показали отличный баскетбол, а болельщики создали невероятную атмосферу на трибунах сегодня. После «Финала четырёх» у меня были опасения за состояние игроков, но они выступили на пределе своих возможностей и одержали победу. Во всех играх мы владели инициативой, поэтому ещё раз скажу спасибо своей команде», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.
В финале соревнований ЦСКА встретится с победителем пары «Химки» — УНИКС.
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