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Итудис: игроки выступили на пределе возможностей

Итудис: игроки выступили на пределе возможностей
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы команды в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом», которая позволила «армейцам» оформить путёвку в финал турнира.

«Поздравляю свою команду с выходом в финал. Должен сказать слова огромного уважения за эту серию «Зениту», они показали отличный баскетбол, а болельщики создали невероятную атмосферу на трибунах сегодня. После «Финала четырёх» у меня были опасения за состояние игроков, но они выступили на пределе своих возможностей и одержали победу. Во всех играх мы владели инициативой, поэтому ещё раз скажу спасибо своей команде», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В финале соревнований ЦСКА встретится с победителем пары «Химки» — УНИКС.

«Зенит» пал жертвой лучшего клуба Европы. ЦСКА — в финале Единой лиги
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