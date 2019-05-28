«Зенит» пал жертвой лучшего клуба Европы. ЦСКА — в финале Единой лиги

Когда ЦСКА ведёт в серии 2-0, сопротивляться можно, в общем-то, заканчивать. У красно-синих — это почти медицински доказанный факт — невозможно выиграть серию, а взять три подряд матча и вовсе невероятно. Правда, у главного тренера «Зенита» прям сейчас другая задача.



После второй игры Жоан Плаза сказал, что просто не хочет завершать серию всухую: «Мы собираемся оставить на паркете свою кожу. Я понимаю, что я пока ещё никто в России — возможно, заработаю уважение со временем, — но я не заслуживаю того, чтобы завершить серию с 0-3. Понимаете? Может, мы не лучше ЦСКА, но мы заслуживаем того, чтобы выиграть одну игру. Мы заслуживаем. …> Для нас не существует «завтра». Возможно, в России все привыкли к этому и меня сочтут глупым, но 0-3 для нас после такого сложного сезона — это просто нечестно».

Понимаете, что произошло? В России тренер признался, что больше не хочет выиграть серию, но намерен потрепать ЦСКА и затянуть полуфинал хотя бы на один матч. В случае с Плазой это было очень даже вероятно, потому что испанец известен как большой специалист по матчам на вылет. Он уже играл против «армейцев», когда руководил «Реалом», «Жальгирисом», «Уникахой» и знает, о чём говорит.



«Когда ты играешь против команды с такими возможностями и талантом и попытаешься уничтожить эту команду, ты просто уничтожаешь себя, — сказал Плаза уже непосредственно перед игрой. — Когда же ты фокусируешься на себе, не испытываешь давления и спокоен, иногда Будда, бог или карма дают тебе шанс победить. Если ты настойчив и силен, не жалуешься судьям, не бла-бла-бла, то иногда это случается. Это происходит редко, но мы в этом плей-офф постараемся сделать именно так».

«В третьем матче мы будем грызть паркет, я обещаю». ЦСКА повёл у «Зенита» 2-0 «Зенит» без своего лучшего игрока сумел задать ЦСКА жару и имел шансы на победу последним броском. Но — не сложилось.

К тому же, «Зенит» играл дома, а там питерцы регулярно огорчают москвичей на протяжении последних трёх лет. Чем чёрт не шутит? За несколько часов до начала встречи клуб объявил soldout — болельщики тоже верили в свою команду.



И у них были на то основания. Сине-бело-голубые вышли умирать в защите и осложняли буквально каждую атаку ЦСКА — если бы не собственные ошибки и поспешные решения, то уже в первой четверти хозяева могли бы завладеть преимуществом в несколько владений. Этого не случилось, но, в принципе, игра питерцев всё равно смотрелась, они не отставали от красно-синих.



Причём у команды Плазы откровенно не шли трёхочковые (1/10 в первой половине), и под конец второй четверти хозяева вообще отказались от дальних бросков. Очень кстати в этом плане вышел Андрей Десятников — центровой, который, если бы не дисквалификация Джалена Рэйнольдса, вообще мог бы в этой серии не сыграть. Но он вышел и так отборолся за подбор, что закончил половину с лучшим в команде показателем плюс/минус — «+6». Это даже несмотря на то, что к экватору матча «Зенит» проигрывал три очка.

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Правда, после перерыва защита питерцев уже не могла похвастаться такой же плотностью: игроки ЦСКА просто разбрасывали мяч то по дуге, то уже в непосредственной близости от кольца, постоянно находя свободного партнёра. Ситуацию для «Зенита» усугубляла и засуха в нападении, когда череда ошибок на протяжении нескольких минут не позволила команде набрать очков. Разрыв стал плясать вокруг шести-девяти очков, и это был максимум в матче.

Припёртый к стенке, «Зенит» отчаянно сопротивлялся. В защите сине-бело-голубые снова прибавили, у Симоновича пошли трёшки. Никуда, правда, не делись невынужденные ошибки в атаке, но питерцы при этом всё равно по крупицам сокращали и сокращали отрыв. Дошло до того, что к последней минуте счёт стал всё-таки стал равным.



А вот потом хозяева просто не использовали свои возможности. Они имели все шансы на то, чтобы выйти вперёд, даже после дальнего среднего от Родригеса, но ошибались и ошибались в решающей стадии нападения. Накал был такой, что рука дрогнула даже у вечно спокойного и стабильного Кори Хиггинса, который в концовке смазал четыре подряд штрафных.



Но «Зенит» всё равно проиграл.

Пусть первый матч этого и не предвещал, но серия в итоге получилась для ЦСКА сложнейшей. Чудом питерцы не вырвали победу в игре номер два и теперь, лишённые Рэйнольдса и возможности проиграть, задали бой чемпиону в Санкт-Петербурге. Если Плаза останется в клубе на следующий год, то у такого «Зенита» будут хорошие шансы на то, чтобы в конце концов попасть в Евролигу.



Что же до ЦСКА, то «армейцы» выходят в финал Единой лиги ВТБ сезона-201/19. Там к ним присоединится победитель серии между казанским УНИКСом и подмосковными «Химками». Эта же команда — теперь это официально — в следующем году на пару с «красно-синими» будет представлять Россию в Евролиге.



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