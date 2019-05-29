Агент Леброна жаловался Сильверу на Уолтона

Скандально известный агент форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол являлся одним из главных дестабилизирующих факторов для команды в ходе сезона. Подтверждением этому стала информация ESPN, согласно которой ещё в ноябре 2018 года Пол высказывал недовольство тренером команды Люком Уолтоном комиссару лиги Адаму Сильверу. По словам агента, Уолтон не был подходящим тренером для коллектива из Калифорнии.

Когда Сильвер спросил, кого Пол считает достойной кандидатурой на пост наставника «Лейкерс», тот упомянул бывшего тренера «Кливленд Кавальерс» Тайрона Лю. Кроме того, сообщается, что Пол в ходе сезона, во время общения с журналистами и обозревателями не раз критиковал Уолтона.

Ряд функционеров клуба также полагали, что конфликт между Люком Уолтоном и Мэджиком Джонсоном был делом рук Пола.

Напомним, по завершении регулярного чемпионата «Лейкерс» покинули и Люк Уолтон, и Мэджик Джонсон.