Казань претендует на проведение Матча звёзд Лиги ВТБ в следующем сезоне

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин проанализировала шансы Казани принять Матч звёзд лиги в следующем сезоне.
«Со стороны Казани есть огромная заинтересованность в проведении этого мероприятия, но лига примет решение самостоятельно позже. При определении города проведения мы учитываем много факторов. Важна экономическая точка зрения. Мы хотим, чтобы расходы и доходы Матча звёзд были сопоставимы. Это практически получилось у нас в прошлый раз в Москве. Поэтому от баланса этой финансовой составляющей будет зависеть очень много.
Нам нужны спонсоры, нам нужны активности с болельщиками. Нам нужна достаточно высокая покупательная способность людей, чтобы поставить высокую стоимость билетов, и понимание и уверенность, что их раскупят. Плюс важны логистика, интерес к игре в регионе, плюс мы делаем качественную телевизионную картинку. Вообще, нюансов достаточно. Нам предстоит многое проанализировать и принять окончательное решение, где пройдёт следующее мероприятие», – цитирует Корстин «Реальное время».
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