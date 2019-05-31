Дрэймонд Грин поговорил на повышенных тонах с Дрейком после первого матча финала

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поговорил на повышенных тонах с одним из самых известных болельщиков «Торонто Рэпторс» знаменитым рэпером Дрейком после окончания первого матча финальной серии плей-офф НБА. Уходя с площадки после финальной сирены, Грин остановился около стоявшего за лицевой Дрейка и обменялся с ним трэш-током.



В ходе нынешнего плей-офф Дрейк уже неоднократно отмечался очень активной поддержкой «Торонто», иногда переходя на явные провокации соперника. Перед началом финальной серии комиссионер НБА Адам Сильвер провёл разъяснительную беседу с рэпером и его менеджером, указав на недопустимость подобного поведения в будущем.



Встреча завершилась домашней победой «Торонто» со счётом 118:109. После неё «Рэпторс» ведут в серии до четырёх побед одной из команд 1-0.

Видео стычки Грина и Дрейка доступно для просмотра в официальном микроблоге Bleacher Report в «Твиттере».