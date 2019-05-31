Телерейтинги первого финального матча НБА на 18% ниже прошлогодних

Вчера, 30 мая, в Торонто состоялся первый матч финальной серии НБА между «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Рейтинги телетрансляции игры оказались на 18% ниже, чем рейтинги первого финального матча НБА в минувшем году, сообщает обозреватель Клэй Трэвис на своей странице в «Твиттере». Более того, показатели оказались самыми низкими для финального матча НБА за последние 10 лет.

Напомним, в минувшем сезоне в финальной серии встретились «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс».

Рейтинги матчей плей-офф НБА в нынешнем сезоне в целом на 14% ниже по сравнению с показателями 2018 года.

Отметим, что нынешний сезон стал первым за долгие годы, в котором команда Леброна Джеймса не приняла участия в плей-офф.