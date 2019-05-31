Телерейтинги первого финального матча НБА на 18% ниже прошлогодних
Вчера, 30 мая, в Торонто состоялся первый матч финальной серии НБА между «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Рейтинги телетрансляции игры оказались на 18% ниже, чем рейтинги первого финального матча НБА в минувшем году, сообщает обозреватель Клэй Трэвис на своей странице в «Твиттере». Более того, показатели оказались самыми низкими для финального матча НБА за последние 10 лет.
Напомним, в минувшем сезоне в финальной серии встретились «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс».
Рейтинги матчей плей-офф НБА в нынешнем сезоне в целом на 14% ниже по сравнению с показателями 2018 года.
Отметим, что нынешний сезон стал первым за долгие годы, в котором команда Леброна Джеймса не приняла участия в плей-офф.
- 31 мая 2019
-
19:28
-
19:14
-
17:29
-
15:09
-
12:59
-
12:41
-
12:31
-
12:03
-
11:52
-
11:27
-
11:25
-
10:52
-
10:40
-
09:54
-
09:37
-
09:22
-
06:39
-
01:04
- 30 мая 2019
-
23:53
-
22:48
-
21:55
-
20:33
-
19:54
-
18:45
-
17:27
-
15:26
-
14:07
-
13:19
-
12:54
-
12:30
-
12:07
-
11:40
-
11:19
-
10:39
-
10:11
Партнерский контент