Леонарда назвали в Окленде «Королём Севера»

В Окленде (штат Калифорния, США) появились билборды с изображением форварда «Торонто Рэпторс» Каваем Леонардом, соответствующую информацию можно увидеть на странице Ballislife в «Твиттере».

На рекламном щите Леонарда назвали «Королём Севера», проведя аналогию с известным телесериалом «Игра Престолов». Надпись на билборде гласит: «Король Севера идёт». На нём перечёркнуты названия команд, которые были выбиты «Торонто» в плей-офф — «Орландо Мэджик», «Филадельфия Севенти Сиксерс» и «Милуоки Бакс».

В финальных сезонах сериала титул «Короля Севера» отдавали одному из главных героев — Джону Сноу.

Напомним, 30 мая состоялась первая игра финальной серии плей-офф НБА. В ней «Торонто Рэпторс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» (118:109).