Леонард может подписать с «Торонто» новый контракт

Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, который летом 2019 года получит статус свободного агента, может остаться в нынешней команде. Баскетболист рассмотрит вариант с подписанием краткосрочного контракта, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Генри Эбботт.
Леонард проводит дебютный сезон в составе «Торонто». На протяжении сезона-2017/18 он требовал обмена из «Сан-Антонио Спёрс». Игрок хотел оказаться в «Лос-Анджелес Клипперс» или «Лос-Анджелес Лейкерс», но в конечном счёте руководство техасцев отправило его в «Торонто». Вместе с ним в Канаду отбыл и Дэнни Грин, а взамен «Сан-Антонио» получили Демара Дерозана и Якоба Пёлтля.
В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Леонард принял участие в 60 матчах, набирая в них 26,6 очка и собирая 7,3 подбора. В плей-офф Кавай сыграл в 19 матчах, собирая в них коллекцию из 30,7 очка, 8,8 подбора и 3,9 передачи в среднем.
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