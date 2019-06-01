Керр: «Торонто» во многом напоминает мне нашу команду
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что игровой стиль «Торонто Рэпторс» во многом ему напоминает стиль его команды.
«Они во многом напоминают мне нашу команду. У них много игроков, которые хорошо обращаются с мячом, так же, как и у нас. Иногда „Торонто“ играет с двумя разыгрывающими защитниками — Лоури и Ванвлитом, мы делаем то же самое с Карри или Ливингстоном или с Карри и Игуодалой. Они также играют в быстрый баскетбол, так что они во многом напоминают нас», — сказал Керр на видео, размещённом на странице NBA TV в «Твиттере».
Напомним, в первом матче финальной серии плей-офф НБА «Торонто Рэпторс» на домашней арене обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 118:109. Второй матч серии состоится в ночь на 3 июня мск.
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