Лапровиттола подписал контракт с «Реалом»
Разыгрывающий Николас Лапровиттола подписал контракт с мадридским «Реалом», сообщает Marca. Роль Лапровиттолы в ротации мадридской команды пока неизвестна и во многом будет зависеть от того, удастся ли «Реалу» найти игрока высокого уровня на защитную позицию.
В минувшем сезоне Лапровиттола выступал в составе «Ховентуда» и был признан самым ценным игроком в чемпионате Испании. В лиге АСВ Лапровиттола в среднем за матч набирал 17,2 очка, совершал 3,5 подбора, отдавал 6,4 результативные передачи, проводя на площадке 30,2 минуты.
Российским болельщикам Ларовиттола знаком по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит», который он покинул летом 2018 года. В российской команде Лапровиттола играл на протяжении одного года.
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