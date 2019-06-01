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Форвард «Зенита» Ютофф пройдёт просмотр в «Миннесоте»

Форвард «Зенита» Ютофф пройдёт просмотр в «Миннесоте»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Зенита» Джаредд Ютофф пройдёт просмотр в «Миннесоте Тимбервулвз», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Чарчия. Баскетболист уже прибыл в США, где присоединится к тренировочному лагерю команды.

Ютофф присоединился к «Зениту» в преддверии сезона-2018/19. Американец принял участие в 29 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в них 6,0 очка, собирая 3,3 подбора и совершая 0,8 передачи за 16,31 минуты.

26-летний Ютофф выставлял кандидатуру на драфт НБА в 2016 году, но не был выбран ни одной из команд. Позже пытался пробиться в НБА через Лигу развития. В итоге ему удалось провести 9 матчей в составе «Даллас Маверикс», в них он набирал 4,4 очка, собирал 2,6 подбора и совершал 1,0 передачи.

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