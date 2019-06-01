«Жальгирис» в девятый раз кряду стал чемпионом Литвы

В Каунасе завершился третий матч финальной серии плей-офф чемпионата Литвы между «Жальгирисом» и «Ритас Вильнюс». Команда Ясикявичюса сразу же захватила инициативу и после первой четверти вела с разницей в 11 очков — 20:9. К большому перерыву преимущество «Жальгириса» составляло 23 очка — 43:20.
Во второй половине матча хозяева продолжили доминирование и в третьей четверти довели преимущество до 40 очков — 76:36. Лишь в заключительном игровом отрезке «Жальгирис» сбавил обороты. В итоге команда из Каунаса одержала победу со счётом 92:54.
Самым результативным в составе победителей стал Эдгарас Улановас, набравший 15 очков. Победа позволила «Жальгирису» закрыть финальную серию со счётом 3:0. Таким образом, команда в девятый раз кряду завоевала титул чемпиона страны.
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