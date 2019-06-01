Кемба Уокер: «Шарлотт Хорнетс» — приоритетный для меня вариант

Разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер, который с 1 июля 2019 года получит статус неограниченно свободного агента, признался, что приоритетным вариантом для него остаётся подписание нового контракта с командой из Северной Каролины.

«Шарлотт Хорнетс» определённо мой главный приоритет. Я выступаю здесь на протяжении восьми лет и незнаком ни с чем другим», — приводит слова баскетболиста The Athletic.

Кемба Уокер — лидер «Шарлотт Хорнетс». На драфте-2011 он был выбран командой под девятым номером. В завершившемся регулярном чемпионате Уокер принял участие в 82 матчах, набирая в них 25,6 очка, собирая 4,4 подбора, совершая 5,9 передачи и выполняя 1,2 перехвата в среднем.

На протяжении трёх последних сезонов Уокер регулярно попадает на Матч всех звёзд.