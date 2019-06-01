Кемба Уокер: «Шарлотт Хорнетс» — приоритетный для меня вариант

Разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер, который с 1 июля 2019 года получит статус неограниченно свободного агента, признался, что приоритетным вариантом для него остаётся подписание нового контракта с командой из Северной Каролины.
«Шарлотт Хорнетс» определённо мой главный приоритет. Я выступаю здесь на протяжении восьми лет и незнаком ни с чем другим», — приводит слова баскетболиста The Athletic.
Кемба Уокер — лидер «Шарлотт Хорнетс». На драфте-2011 он был выбран командой под девятым номером. В завершившемся регулярном чемпионате Уокер принял участие в 82 матчах, набирая в них 25,6 очка, собирая 4,4 подбора, совершая 5,9 передачи и выполняя 1,2 перехвата в среднем.
На протяжении трёх последних сезонов Уокер регулярно попадает на Матч всех звёзд.
- 1 июня 2019
-
22:55
-
21:57
-
20:58
-
19:29
-
18:40
-
17:28
-
16:46
-
15:47
-
14:01
-
13:19
-
12:45
-
11:52
-
11:16
-
11:01
-
10:41
-
10:15
-
09:49
-
09:28
-
00:53
- 31 мая 2019
-
23:55
-
22:56
-
21:29
-
20:48
-
19:28
-
19:14
-
17:29
-
15:09
-
12:59
-
12:41
-
12:31
-
12:03
-
11:52
-
11:27
-
11:25
-
10:52